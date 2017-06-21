Среда, 21 июня 2017, 13:33 мск

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Насмешки сменились страхом: на Украине подсчитывают ущерб от Крымского моста

Насмешки сменились страхом: на Украине подсчитывают ущерб от Крымского моста

Насмешки со стороны властей Украины по поводу строительства Крымского моста сменились страхом.

Как передает корреспондент РИА , не раз подчеркивающие свое недоверие тому, что мост через Керченский пролив будет построен, чиновники незалежной теперь считают, что этот объект способен нанести серьезный ущерб экономике Украины.

«Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты «Мариуполь» и «Бердянск», снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов администрации морских портов Украины, что недопустимо», – заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Кроме того, в министерстве считают, что на безопасность судоходства в незалежной может негативно сказаться намеченное закрытие Керченского пролива в акватории судоходной части, необходимое для установки арки моста. При этом украинские чиновники удивляются, что Россия не согласовала эти работы с Украиной.

Теперь в министерстве инфраструктуры незалежной намерены добиться, чтобы руководство страны направило России дипломатическую ноту протеста, в связи с тем, что стройка якобы ущемляет права Украины.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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© 2017, РИА «Новый День»

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