Насмешки сменились страхом: на Украине подсчитывают ущерб от Крымского моста

Насмешки со стороны властей Украины по поводу строительства Крымского моста сменились страхом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не раз подчеркивающие свое недоверие тому, что мост через Керченский пролив будет построен, чиновники незалежной теперь считают, что этот объект способен нанести серьезный ущерб экономике Украины.

«Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты «Мариуполь» и «Бердянск», снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов администрации морских портов Украины, что недопустимо», – заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Кроме того, в министерстве считают, что на безопасность судоходства в незалежной может негативно сказаться намеченное закрытие Керченского пролива в акватории судоходной части, необходимое для установки арки моста. При этом украинские чиновники удивляются, что Россия не согласовала эти работы с Украиной.

Теперь в министерстве инфраструктуры незалежной намерены добиться, чтобы руководство страны направило России дипломатическую ноту протеста, в связи с тем, что стройка якобы ущемляет права Украины.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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