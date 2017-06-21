Шел на курорт, пришел в тюрьму: украинца арестовали на крымской границе

Гражданин Украины пытался незаконно пройти границу с Крымом в районе КПП «Армянск». При задержании он пояснил, что просто очень хотел попасть на курорт.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в погрануправлении ФСБ РФ по республике Крым, мужчина пытался обойти многосторонний автомобильный пункт пропуска «Армянск». Беспрепятственно пройдя украинский участок границы, он был обнаружен российскими пограничниками: сработала сигнализация, нарушителя задержали. Это оказался гражданин Украины, житель Кировоградской области 1988 года рождения.

Он пояснил, что очень хотел попасть в один из курортных городов Крыма, но из-за отсутствия необходимого документа, решил пробраться на полуостров «без посторонней помощи».

Сейчас нарушитель заключён под стражу, за незаконное пересечение границы ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

Армянск, Лена Данилова

Армянск. Другие новости 21.06.17

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