В Севастополе закрывают роддом

Сотрудники роддома в Стрелецкой бухте Севастополя встревожены известием о внезапном закрытии медицинского учреждения. Они ссылаются на сообщение своего руководства: закрытие связано со строительством перинатального центра на месте роддома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службы департамента здравоохранения, ведомство не планирует комментировать информацию либо делать официальное заявление от имени главы департамента Ольги Емельяненко. Известно, что завтра, 21 июня, в роддоме пройдет собрание трудового коллектива с участием руководителя ГБУЗ «Городская больница №5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка», к которой относится «тревожный» роддом.

В горздраве лишь сообщили, что речь идет о переводе медицинского персонала в помещение роддома на проспекте Острякова по решению главы медучреждения.

По информации горздрава, это связано с тем, что в роддоме №1 нет специалистов – неонатологов (врачей, сопровождающих младенцев с врожденными патологиями).

Добавим, что накануне глава Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о планах строительства 70 социальных объектов в течение ближайших пяти лет. Кроме того, из федерального бюджета горожу выделено 7 млрд рублей еще на 12 объектов. Однако перинатальный центр в списках планируемых медучреждений не указан.

Севастополь, Ольга Николаева

Севастополь. Другие новости 21.06.17

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