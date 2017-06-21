Крым не собирается возобновлять товарооборот с Украиной – ему это не нужно. Об этом заявил глава госкомитета по межнациональным отношениям РК Заур Смирнов.

Как уже сообщал «Новый День», 17 декабря 2015 года кабмин Украины принял постановление об остановке товарооборота с Крымом. Под запрет попало практически все: товары, работы, услуги и даже ряд личных вещей. Исключение сделали только для жизненно необходимых предметов, социально значимых продуктов питания и гуманитарной помощи.

На днях административный апелляционный суд Киева признал незаконным запрет на ввоз и вывоз товаров из Крыма, установленный правительством Украины, и отменил действие соответствующих нормативных актов.

На Украине это решение вызвало неоднозначную реакцию: некоторые депутаты Верховной Рады уже пригрозили судьям расправой, ряд чиновников признал, что товарная блокада не дает желаемых результатов, бизнесмены же заявляют о миллиардных убытках. Согласно официальным данным Украина поставляла в Крым товаров, включая электроэнергию, на 1,5 миллиарда долларов в год. После введения товарной блокады производители в южных областях Украины так и не смогли найти новые рынки сбыта, в первую очередь это касается аграрного сектора.

«Сегодня мы видим, что санкции Киева против Крыма имеют катастрофические последствия для жителей южных областей Украины. Товаро- и сельхозпроизводители остались без традиционного рынка сбыта. В итоге уровень жизни упал вдвое. В то время как Крым при поддержке правительства РФ использовал санкции для укрепления своей экономики», – отметил Заур Смирнов.

Специалисты считают, что вернуться на крымский рынок украинцам будет очень сложно: все ниши давно заняли российские производители, конкурировать с которыми можно только снижая цены, но украинцам придется платить таможенные пошлины на свой товар, что лишает их потенциального преимущества.

Симферополь, Лиана Макоба

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