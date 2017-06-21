В Крыму раскрыли очередное убийство 20-летней давности

С начала 2017 года крымские правоохранители раскрыли уже четвертое убийство, совершенное более 20 лет назад.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома РФ по РК, на этот раз следователям удалось найти соучастницу преступления, совершенного 23 года назад в бухте «Барзовка» в акватории Азовского моря. Тогда было обнаружено тело 19-летней девушки, которую задушили двое её знакомых.

Но привлечь к ответственности удалось только одного преступника. Украинский суд приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

«В 2014 году после образования следственных органов Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым по факту убийства девушки было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений). Следственным путем была установлена соучастница убийства, которой удалось скрыться от органов следствия на территории Российской Федерации более 20 лет назад», – говорится в сообщении ведомства.

В Следкоме отмечают, что женщину разыскали в Мурманске и этапировали на полуостров. В настоящее время ей предъявлено обвинение. На время судебного разбирательства подсудимую заключили под стражу.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе крымский Следком заявил о раскрытии убийства 32-летней женщины, совершенного в августе 1996 года в районе Керчи.

Симферополь, Оксана Мурзина

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