Среда, 21 июня 2017, 16:11 мск

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Крымских охотников заставят сдавать экзамен

Крымских охотников заставят сдавать экзамен

Крымских охотников наравне с любителями охоты с материковой части России могут обязать сдавать специальный экзамен.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», претендент на получение охотничьего билета должен будет пройти тестирование на знание правил охоты, техники безопасности и основ биологии. Кроме того, в тире охотники должны будут продемонстрировать навыки стрельбы.

«Экзамен будет проводиться один раз, когда человек становится охотником... У нас сейчас наблюдается очень много новоиспеченных охотников, которые не могут отличить самку утки от самца», – цитирует КИА первого заместителя председателя Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым Владимира Капитонова.

Предполагается, что экзамен будет бесплатным.

Ранее стало известно, что Минприроды внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о соответствующих поправках в закон об охоте, подготовленный по поручению президента РФ.

Отметим, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 миллионов единиц охотничьего оружия.

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