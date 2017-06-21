В Крыму для выпускников организуют республиканский бал

В Крыму изменят традицию проведения выпускных вечеров: с 2018 года этот праздник станет общереспубликанским.

Как пояснила РИА «Новый День» министр образования РК Наталья Гончарова, никто не посягает на право родителей, школ и муниципалитетов позаботиться о празднике вступления молодых людей в новую жизнь. Однако со следующего года будет внедрен формат общекрымского бала – поручение начинать подготовку к этому масштабному мероприятию уже получено от главы республики.

«Понятно, что мы не соберем всех предполагаемых 17 тысяч выпускников в одном месте, но формат будет определён и такая традиция, уверена, со следующего года в Крыму появится», – заявила министр.

Традиция общегородских и общереспубликанских выпускных вечеров существует в России давно. Знаменитый петербургский бал «Алые паруса», приуроченный к последнему звонку, проходит с 1968 года. Такое же мероприятия для выпускников всех школ одновременно проходят, например, в Южно-Сахалинске и на Ямале, городские школьные балы идут в городах Урала и Подмосковья.

«Общекрымский выпускной не отменяет школьного бала. Это другой, но важный праздник, с концертом, награждениями, встречей молодых с представителями власти, что тоже немаловажно, – отмечает директор симферопольской школы № 35 Евгений Макаренко. – Мне эта идея нравится».

Кстати, отменить выпускные вечера попытались в прошлом году в школах Татарстана. Однако жители республики инициативу депутатов не поддержали. В отличие от Чечни, где в этом году глава республики своим указом запретил выпускные вечера в школах, сохранив общереспубликанский праздник, который проходит в Грозном с 2006 года.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 21.06.17

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