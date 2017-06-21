В Алуште образование подвинут в пользу медицины Виноделов трогать не посмели

Власти Алушты никак не могут договориться с горожанами о месте для строительства фельдшерско-акушерского пункта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о ФАПе в поселке Рыбачье. Городские власти выделили участок, который, как оказалось, принадлежит местной школе, и ради ФАПа пришлось бы пожертвовать частью школьного стадиона. Местные жители возмутились.

Глава Крыма Сергей Аксенов еще в мае поручил подготовить альтернативные варианты.

«Было представлено 3 участка, но для ФАПа необходимо не менее 20 соток. Из представленных данному требованию отвечает только один. Это здание для сушки табака ПАО «Массандра». В «Массандре» заявили, что объект используется в хозяйственной деятельности и передан быть не может. Таким образом, для ФАПа походит только участок, изначально выделенный администрацией Алушты», – резюмировала главный архитектор Крыма Анна Царева.

«А с жителями вы договорились?» – поинтересовался глава РК Сергей Аксенов. «Часть жителей «за», но всегда есть недовольные», – попытались снять вопрос чиновники Алушты. «То есть с жителями не договорились», – констатировал Аксенов и поручил разбираться с проблемой вице-премьеру Виталию Нахлупину.

Судя по всему, школе все же придется потесниться.

Алушта, Варвара Бурлакова

Алушта. Другие новости 21.06.17

В Крыму для выпускников организуют республиканский бал. / Крымских охотников заставят сдавать экзамен. / В Крыму раскрыли очередное убийство 20-летней давности. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»