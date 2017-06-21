Аксенов запретит муниципалитетам менять планы

Возможность срыва планов по выполнению государственных программ и неосвоения средств бюджета вынудили правительство Крыма ввести новые ограничения для муниципалитетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение, поддержанное главой Крыма Сергеем Аксеновым, прозвучало на селекторном совещании правительства республики с муниципалитетами.

Идея принадлежит начальнику главного контрольного управления аппарата Совета министров Крыма Елене Шевцовой, доложившей об очередных срывах сроков по реализации «дорожных карт», ранее официально утвержденных.

«Сергей Валерьевич, очень просила бы вас поддержать – запретить администрациям переутверждать «дорожные карты» и передвигать сроки на более поздние периоды», – предложила Шевцова после доклада.

По мнению Аксенова, допустить изменение ранее утвержденных сроков можно «только в исключительных случаях». Для этого должна быть рекомендация профильного вице-премьера, вникшего в суть проблемы и подтвердившего такую необходимость.

«Если мы понимаем, что это произошло по каким-то объективным причинам, независящим от людей, то перенос возможен. Если это просто недисциплинированность, то переноса не будет», – подчеркнул Аксенов.

В то же время, он пригрозил, что отсутствие исполнительской дисциплины может привести к увольнению чиновников, имеющих руководящие должности. По его словам, это предполагает практика, которую используют на федеральном уровне.

«Любые обязательства субъекта обнуляются в случае смены высшего должностного лица. Это нормальный подход. Меняется губернатор – снимаются все вопросы и претензии к субъекту, и начинается новая ситуация. Это касается не только высших должностных лиц, а всех руководителей исполнительных органов власти», – сказал Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.06.17

В Севастополе остановили работу над генпланом, но только на словах. / Оскорбление нации: Трамп одним словом настроил против себя Украину. / В Алуште образование подвинут в пользу медицины. Виноделов трогать не посмели. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»