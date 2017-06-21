В Крыму закрыли все стройки «короля заборов» Геншафта

Все стройки скандального бизнесмена Олега Геншафта, расположенные в Алупке и Алуште, остановлены, и пока суды не вынесут решения, «жители не услышат звуков строек». ОБ этом заявил мэр Ялты Андрей Ростенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Ялты и бизнесмен давно находятся в противостоянии. Ещё в украинские времена Геншафт прославился страстью к оградам – он самовольно поставил забор, отрезав путь к морю через якобы принадлежащую ему территорию курортного комплекса «Зелёный мыс». Сохраняя этот незаконный забор, Геншафт подрался с правоохранителями, получив за это кличку «король заборов».

Напомним, что фирма «Алупка резорт» и другие предприятия Олега Геншафта занимались строительством в приморской зоне ЮБК многоэтажных комплексов. Также, он захватил 423 кв. метра муниципальной земли в Алупке. Поскольку ни землеотвод, ни условия строительства не соответствовали российскому законодательству, администрация Ялты продала в суд, и в 2015 стройки Геншафта были признаны незаконными. Однако ему удалось снять запрет на строительство многоэтажек, а также восстановить свой легендарный забор, отнимающий у жителей Алупки и гостей полуострова прямой выход к морю.

Сегодня мэр Ялты Андрей Ростенко заявил: «Ни о какой стройке не идет и речи, все отключены от электропитания, отменена градостроительная документация. Рассматривается законность выделения участков».

Ялта, Лена Данилова

Ялта. Другие новости 21.06.17

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