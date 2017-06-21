В Крыму начинают уборку зерновых

В Крыму начинается уборка ранних зерновых. К работам уже приступили в Красноперекопском и Джанкойском районах. Остальные подключатся на следующей неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предстоит убрать около 800 тысяч гектаров. Более половины из них составляют озимые посевы.

На биологически уровне урожайность яровых оценена в 30 центнеров с гектара. Урожайность озимой пшеницы составляет 65 центнеров.

В уборке будет задействовано более 1 тысячи комбайнов, 230 из них – вновь приобретенные. Средняя нагрузка на один комбайн составит 407 гектаров. Сложнее всего ситуация в Черноморском районе, где каждому комбайну предстоит убрать 765 га. Для сравнения: в Краснодарском крае на одну машину приходится 263 га посевных площадей, в Ставропольском – 190 га.

Завершить уборку ранних зерновых в Крыму собираются за 16 дней.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.06.17

В Крыму закрыл все стройки «короля заборов» Геншафта. / Аксенов запретит муниципалитетам менять планы. / В Севастополе остановили работу над генпланом, но только на словах. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»