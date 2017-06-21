Прибыль 30 тысяч процентов: кто в Крыму показывает ошеломляющий рост

Пока одни предприятия Крыма заявляют о глубоком падении, другие демонстрируют ошеломляющий рост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал информацию о прибылях и убытках крымских организаций, разбив их по видам деятельности. Результаты оказались неожиданными.

В прошлом году строительную отрасль называли локомотивом, который тащит наверх всю экономику Крыма, докладывали о росте объема строительства на 75% – самом высоком показателе в ЮФО. Теперь по результатам первых четырех месяцев 2017 года оказалось, что ровно треть строительных организаций работает не только без прибыли, но и их убытки выросли по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. Такой же результат показали гостиницы и предприятия общепита (среди них убыточных 73%).

Убыточными являются и 30% торговых предприятий, но их убытки вдвое сократились.

Вдвое сократилась по сравнению с 2016 годом прибыль тех, кто занимается операциями с недвижимостью, но без убытка работают 69% риелторов. Прибыльны четверть предприятий культуры, спорта, организации досуга и развлечений, но их прибыльность составила всего 2% от прошлогодней.

Зато невероятные результаты демонстрируют предприятия добывающей отрасли: рост прибыли в этой отрасли составил 30 тысяч процентов. Правда, в рублях это всего 37,5 миллионов, но динамика впечатляющая. Видимо, поэтому часть депутатов Госсовета выступила резко против инициативы некоторых коллег запретить разработку новых карьеров.

Прибыльной отраслью являются водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов – удачливые смогли увеличить свою прибыль в девять раз.

Теряет смысл занятие здравоохранением и социальными услугами – прибыльна всего четверть организаций этой отрасли, но и их прибыль упала вдвое.

Эта информация, напоминают статистики, не учитывает малые предприятия (до 15 человек), банки и бюджетные учреждения.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 21.06.17

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