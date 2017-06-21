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Крым

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Путин снова едет в Крым

Путин снова едет в Крым

Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, посетит Крым и Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожидается, что президент побывает в детском лагере «Артек», где откроет памятную аллею. Также Путин посетит и Севастополь. В поездке президента должны сопровождать вице-премьер Дмитрий Козак и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, уточняет РБК со ссылкой на свои источники в Кремле.

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