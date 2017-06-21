Многодетная севастопольская семья три года не может выбить из правительства законную квартиру

Севастопольская многодетная семья три года не может получить законную квартиру по сертификату правительства города. Об этом стало известно сегодня после обращения семьи Александра и Екатерины Мазуровых в общественную организацию «Севастопольские мамы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», квартирный беспредел в отношении семьи Мазуровых оттеняло сегодня вручение ВРИО губернатора Дмитрием Овсянниковым денежных сертификатов на приобретение жилья 20 другим многодетным семьям.

«Понимая то, что собственное жилье – это залог успешного будущего наших детей, правительство города совершенствует свою работу: в минувшем году сертификаты были вручены в октябре, в текущем – мы ускорили процесс, чтобы вы успели приобрести жилье как можно раньше. Кроме того, объем материальной помощи увеличен на 20%. В этом году мы выделили из бюджета более 67 млн рублей», – сообщил Дмитрий Овсянников.

Тем временем, семья Мазуровых три года стучится в двери всех правительственных департаментов, приемную президента РФ Владимира Путина, прокуратуру.

10 сентября 2014 года в семье родились тройняшки, к этому моменту Александр и Екатерина уже воспитывали троих сыновей. Теперь, говоря казенным языком, Мазуровы имеют шестерых несовершеннолетних детей. После грандиозного пополнения экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло вручил Мазуровым сертификат на 4-комнатную квартиру по адресу улица Парковая 14/1 кв.№25 общей площадью 132 квадратных метра. Счастью родителей не было предела: дом готов, квартира с отделкой, что называется «под ключ». Вскоре стало ясно, что у украинского застройщика фирмы «Морской ветер» возникли большие проблемы с вводом дома в эксплуатацию. С тех пор начались мытарства Мазуровых.

В распоряжении РИА «Новый День» оказались документы – переписка многодетной семьи с местными властями. Уполномоченный по правам человека Павел Буцай ответил отпиской из Департамента капстроительства о том, что застройщик так и не ввел дом в эксплуатацию. Сам Департамент капстроительствам за подписью Попова ответил то же самое, при этом резюмировал, что «таким образом, предоставление Вам жилого помещения на ул. Парковой в настоящее время невозможно». Решить проблему многодетной семьи, изыскав другие способы и средства, никто из чиновников и не подумал.

Прокуратура Севастополя 3 марта этого года вынесла предписание правительству города «разрешить указанную ситуацию». За три месяца с момента предписания от городского правительства Мазуровым не поступало никаких предложений.

По словам главы семейства Александра, сейчас они ютятся у тещи в частном доме площадью в 44 квадрата. Отец работает водителем. Екатерина получает 15 тысяч рублей пособия на тройняшек, которые прекратятся в сентябре – детям исполняется по три года. Как многодетным им положена еще соцпомощь общей суммой не более 5 тысяч рублей. Это весь доход семьи. Помощь продуктовыми наборами старается оказывать волонтерская организация «Доброволец». За все три года от городских властей, кроме сертификата на квартиру, который оказался недействительным, Мазуровы не получили абсолютно ничего.

Все «сладкие» обещания властей закончились на телевизионных сюжетах по местному TV, когда у многодетной матери спрашивали: «А какую коляску вам подарить?» Несмотря на все трудности, дети Мазуровых учатся на «отлично», старший сын поступил в колледж, средние занимаются вольной борьбой, младшие подрастают.

Руководитель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева сообщила корреспонденту РИА «Новый День», что юристы организации взяли на себя подготовку иска в суд к правительству Севастополя, чтобы обязать чиновников выполнить предписание прокуратуры Севастополя и обеспечить Мазуровых и их шестерых детей законной жилплощадью.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 21.06.17

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