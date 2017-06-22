В Крыму управлять жильем пытаются и чиновники, и разведчики – толку чуть

Деятельность управляющих компаний в Крыму обрастает все новыми сюжетами. Ирина Кондратюк, глава инспекции по жилищному надзору РК охарактеризовала текущую ситуацию так: «Если они не натренируются на жителях, мы натренируемся на них».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жильцы многоквартирных домов по адресу ул. Бела Куна 25 и 27 в Симферополе через суд оспаривали результаты проведенного администрацией города конкурса по назначению управляющей организации для управления их домами. По утверждению собственников квартир, их даже не уведомили о предстоящем конкурсе, что является грубым нарушением закона.

Таким образом, владельцы жилья по сути оказались заложниками ситуации, когда их дом был передан в управление организации, которую они не выбирали и которая не выполняла по отношению к ним своих обязательств. Суд, изучив все обстоятельства дела, стал на сторону собственников и признал их требования обоснованными. Теперь жильцам предстоит самим выбрать новую управляющую компанию.

Число зарегистрированных управляющих компаний в Крыму приблизилось к двум сотням, и всё новые подают документы на получение лицензий. По словам специалистов-коммунальщиков, регистрирующих компанию в Керчи, ситуация в ЖКХ города плачевная, жители поселка Аршинцево, утомленные конфронтацией городской администрации и депутатов, уже хотят просто спокойствия: в МУПах накопились долги по зарплате, которые составляют уже 5 млн руб, поэтому они практически не работают.

В Симферополе лицензию получает управляющая компания, которую возглавляет человек, много лет прослуживший в главном разведуправлении. Год назад, будучи в Краснодаре, он увлекся проблемами ЖКХ: «курировал, интересовался, понравилось». Теперь присматривается, разведывает, какие дома имеет смысл получить в управление в Симферополе.

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов, на вопрос «Нового Дня» об управляющих компаниях ответил, что «пришлых в город старается не пускать». За подробностями пригласил приходить через год: в городе затеян некий эксперимент, о котором ему пока не хотелось бы говорить. Но это секрет Полишинеля: под крылом городской администрации пытаются объединить все управляющие компании, то же самое пыталась сделать Ялта, которая уже отказалась от этой идеи.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 22.06.17

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