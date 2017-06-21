И вот опять: в Крыму прогнозируют сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в Гидрометцентре РК, во второй половине ночи и днём 22 июня в Крыму ожидаются ливни, местами сильные, грозы, град, скорость ветра будет достигать 20-25 метров в секунду.
Небольшой дождь и грозы ожидаются и в Севастополе.
23 июня в большинстве районов Крыма обойдется без осадков, а в субботу, 24 июня, вновь ожидаются дожди и грозы.
Температура воздуха днем от +23 до +30 градусов.
Вода в Черном море прогрелась: в Феодосии – до +17º, Алуште, Евпатории и в районе Карадага – +20°, Ялте, Cевастополе и Черноморском – +21°. В Керченском проливе температура воды +23°, в Азовском море – +22°.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 21.06.17
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