Вскрылись новые эпизоды дела «Доктора Айболита»

Вскрылся ещё один эпизод из преступной деятельности севастопольского педофила, получившего прозвище «Доктор Айболит».

Как сообщили РИА «Новый День» в Следкоме РФ по Севастополю, одна из пострадавших спаслась от насилия, оказав сопротивление преступнику.

В ноябре 2011 года преступник сумел проникнуть в квартиру, где находилась 12-летняя девочка. Представившись детским врачом, согласно своему уже проверенному преступному сценарию, «Доктор Айболит» стал уговаривать её раздеться. Он якобы должен произвести медицинский осмотр.

Однако девочка, заподозрив неладное, схватила нож. Она сумела выгнать «Айболита» из квартиры, и его «преступный умысел не был реализован», уточнили в отделе расследования особо важных дел СК Севастополя.

Напомним, резонансное «дело «Доктора Айболита»» начало раскручиваться в 2016, после обращения жительницы Севастополя, которая заявила, что в её отсутствие в дом приходил «детский врач» и совершил насилие над её 10-летней дочерью. Правоохранители распространили приметы преступника, предупредив, что педофил входит в доверие к детям под видом врача. Вскоре был задержан 46-летний мужчина. Его обвинили в четырёх сексуальных преступлениях, совершённых с 2011 по 2016 год.

Следствие продолжается, вскрываются новые эпизоды. Преступник содержится под стражей.

Севастополь, Лена Данилова

Севастополь. Другие новости 22.06.17

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