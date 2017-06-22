Продажи пива в России падают, а в Севастополе – растут

На фоне общего падения объема сбыта пива в России, в Севастополе отмечается рост продаж.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продажи пива в Севастополе увеличились на 56%, что стало наибольшим показателем среди регионов с аналогичной статистикой.

Согласно анализу ситуации на российском рынке пива, данные которого приводит «РБК. Исследования рынков», за Севастополем с отставанием следуют другие лидеры по росту продаж – республики Башкортостан и Мордовия (47%), Костромская область (25,5%) и республика Марий Эл (17,7%).

В целом в России в 2016 году объем продаж составил 781 миллионов дал, что на 3,7% ниже чем в 2015 году. Но спад не изменил позиций пива на алкогольном рынке: напиток остается самым потребляемым среди алкогольных, на одного жителя России приходится около 53,2 литров в год. Для сравнения – в 2011 году потребление составляло 64 литра в год на одного человека.

Несмотря на стремительно растущие показатели Севастополя и других регионов по продажам пива, по данным Роспотребнадзора, больше всего этот напиток востребован в Московской области (94,9 литра на душу населения), республике Хакасия (84,3 литра) и Сахалинской области (82,8 литра). А меньше всего пива потребляют в Чеченской республике (2,2 литра), Дагестане (2,1 литра) и Ингушетии (0,5 литра).

Севастополь, Леонид Маковецкий

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