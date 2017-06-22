«Тырят и воруют»: в Кремле не хотят давать Севастополю много денег

Президент России Владимир Путин заявил, что федеральные власти могли выделить Севастополю на строительство дорог в три раза больше, чем в конченом итоге получил город. Но решили, что эти деньги канут в бездну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине июня Севастополю выделили дополнительно 400 млн рублей на строительство и ремонт дорог. Еще 900 млн выделено на строительство трассы Таврида, часть этих денег, но небольшую, тоже получит Севастополь.

«В Севастополе ситуация сложнее, чем в Крыму в целом. Мы дали бы еще больше, раза в два или три, но, к сожалению, Севастополь не готов к тому, чтобы принять такое количество денежных средств и освоить их, так, чтобы, скажу грубо, никто их там не растырил и не разворовал», – заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что в городе в данный момент нет строительных мощностей, чтобы построить необходимое количество дорог.

Напомним, ранее претензии Севастополю предъявила Счетная палата РФ, заявившая о неэффективном исполнении федеральной целевой программы по развитию города.

Севастополь, Илья Пелехов

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