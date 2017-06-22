В Крыму подростки организовали банду по краже мопедов

В Саках подростки объединились в группу, которая занималась кражами мопедов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после поимки всех подозреваемых, принимавших участие в совершении преступлений, выяснилось, что только один член группы совершеннолетний.

Полиция начала расследовать угоны, после нескольких обращений от владельцев исчезнувшей техники, поступивших из города Саки и одного из поселков в приморской зоне района. Чтобы выйти на причастных к преступлениям, правоохранители отработали базу по ранее судимым.

«Под подозрение попал 17-летний сакчанин. Несмотря на юный возраст, молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, состоит на профилактических учетах в подразделении по делам несовершеннолетних. Парень признал свою вину в совершении четырех преступлений», – сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Вместе со своими подельниками он украл три мопеда и один велосипед. Полицейские нашли два мопеда и велосипед, которые подростки не успели продать, остальную технику все еще разыскивают. Всем подозреваемым в совершенных кражах теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

Саки, Леонид Маковецкий

Саки. Другие новости 22.06.17

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