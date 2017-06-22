Налетай, торопись: в Ялте продадут элитную недвижимость Коломойского

В Крыму продадут элитную недвижимость Игоря Коломойского, оцениваемую в 175 млн рублей. Соответствующее решение принял сегодня комитет Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», квартиры, ранее принадлежавшие структурам украинского олигарха, выставят на открытые торги.

Все помещения находятся в доме №8 на улице Руданского. Это жилой комплекс из двух 12-этажных корпусов, позиционирующийся как ЖК «Адмиралтейский». В комплексе 97 апартаментов. 43 из них, национализированных как имущество Коломойского, планируется продать на аукционе. Площадь квартир составляет 42 до 150 квадратных метров. Первоначальную цену квадратного метра (апартаменты без отделки) планируется установить на уровне 55 – 60 тысяч рублей. Отметим, что на рынке квартиры в этом доме продают по цене от 1,5 тысяч до 5 тысяч долларов за квадрат. ЖК находится в непосредственной близости от набережной имени Ленина и от Массандровского пляжа.

Решение комитета предполагается утвердить на ближайшей сессии Госсовета. Вырученные от продажи квартир деньги планируется направить на выплату компенсаций вкладчикам украинских банков.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 22.06.17

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