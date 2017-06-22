В ссылку в Крым: агрессивную саратовскую львицу отправят в «Тайган» – если найдут

Львицу по кличке Майя, которая в апреле покусала подростка в городе Энгельсе в Саратовской области, сошлют в крымский парк львов «Тайган».

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», все необходимые документы для перевозки животного на полуостров уже готовы, осталось найти саму львицу, которая вместе с хозяином находится в федеральном розыске.

В конце мая Энгельсский районный суд постановил изъять животное у местного жителя, который свободно выгуливал Майю на городских улицах.

Во время одной из таких прогулок львица набросилась на 15-летнего юношу. Мальчика с рваными ранами доставили в больницу, а владельца животного оштрафовали на 800 рублей.

Майя станет 59 представителем львиного семейства в природном парке под Белогорском.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 22.06.17

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