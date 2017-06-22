Выходные с «огоньком»: МЧС предупреждает о высоком риске лесных пожаров

Несмотря на «дождливый» прогноз на ближайшие выходные, МЧС Крыма объявило экстренное предупреждение в связи с высокой пожароопасностью на 23-26 июня.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», с начала июня это уже третий случай высокого риска возгорания лесов на полуострове.

Крымские спасатели настоятельно просят жителей и туристов не разводить костры, не использовать мангалы, не курить и не бросать горящие спички или окурки. Запрещено использовать пиротехнику, оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал, заправлять топливом автомобили, оставлять бутылки и другой мусор на освещенной солнцем поляне, а также выжигать траву.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС по Крыму, лесные пожары в Крыму – явление нечастое, их стараются не допустить. Кстати, с начала года за этим следит спутниковая система «Оборонлес». «А вот трава горит каждый день. И это пламя может перекинуться на лес», – добавили в ведомстве.

Отметим, в прошлом году на полуострове было зафиксировано 80 крупных очагов лесных пожаров. Больше всего случаев зафиксировано в конце июля и в августе. На тушение огня потратили 160 миллионов рублей.

Симферополь, Оксана Мурзина

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