В Крыму перезахоронили останки более сотни бойцов, защищавших Севастополь

В Крыму перезахоронили останки более сотни советских бойцов, погибших во время Второй мировой войны. Торжественные церемонии состоялись сегодня в Бахчисарайском районе и Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в селе Айвовое похоронили 11 воинов Восьмой бригады морской пехоты Черноморского флота, погибших при обороне Севастополя.

Останки поисковики обнаружили на территории Тенистовского сельского поселения. В годы войны это была первая линия обороны Севастополя: 4 тысяч солдат сдерживали противника в течение 10 дней. В живых остался только каждый пятый.

Тела воинов идентифицировать не удалось, по остаткам тканей и нашивкам определили, что это морские пехотинцы из Новороссийска, отмечает РИА «Новости».

В Севастополе предали земле останки еще 126 советских солдат. Большинство из них погибли на Федюкиных высотах, где шли ожесточенные бои.

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Бахчисарай, Варвара Бурлакова

Бахчисарай. Другие новости 22.06.17

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