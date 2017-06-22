Деньги на спорт в Крыму дают, а куда они идут?

Власти Крыма выделил дополнительные средства на развитие спорта – 35 миллионов рублей из федерального бюджета.

«Глава республики идет нам навстречу» – сообщил сегодня на пресс-конференции замминистра спорта РК Олег Голинач. И добавил, что, помимо выделенных денег, есть 10 миллионов «в запасе».

И запас, и вновь полученные средства планируется потратить на «реализацию календарного плана» – на участие крымских спортсменов в сборах, первенствах федерального округа и чемпионатах страны.

Замминистра привёл цифры достижений крымских спортсменов по сравнению с 2015-2016 годами: по подготовке спортивного резерва – 29 место в РФ, по показателям высших достижений (легкая атлетика, борьба, бокс) поднялись с 50 на 30 место, по развитию физкультуры – с 64 на 46 место.

Напомним, в Крыму остро стоял вопрос дворовых спортплощадок, на которые лично президент России обещал выделить из федерального бюджета 500 миллионов рублей. Эти целевые деньги Владимир Путин просил жёстко контролировать. На конференции замминистра, со ссылкой на жалобы от профильных чиновников, посетовал, что «средств не хватает».

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 22.06.17

В Крыму перезахоронили останки более сотни бойцов, защищавших Севастополь. / Выходные с «огоньком»: МЧС предупреждает о высоком риске лесных пожаров. / В ссылку в Крым: агрессивную саратовскую львицу отправят в «Тайган» – если найдут. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»