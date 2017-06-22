Самый точный прогноз: севастопольцы разработали систему мониторинга температуры морской воды

Группа молодых севастопольских ученых разработала не имеющую аналогов в мире систему наблюдения за температурой морской воды на пляжах.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», пока сенсоры тестируют на 5 севастопольских пляжах, но до конца года планируют охватить почти весь Крым, до Феодосии.

«Идея пришла в голову в ноябре 2015-го года. Полтора года ушло на разработку сенсоров. Первый датчик установили 6 июня на пляже «Ближний» в Балаклаве. Сейчас они стоят уже в Любимовке, Парке Победы, в бухте Ласпи и в районе Берегового, – рассказал РИА «Новый День» один из разработчиков ноу-хау Владислав Елышев, добавив, что до осени собираются установить еще около 30 сенсоров по всему полуострову. В целом же на Крым их нужно 50.

В районе Азовского моря установят всего два или три, так как «оно всегда теплое и течений там мало».

По словам учёного, на сегодняшний день их метод мониторинга температурного режима самый точный и самый оперативный.

«Популярные погодные сервисы берут данные со спутника. Но информация, как правило, поступает с задержкой на 20 часов. Кроме того, замеры происходят на поверхности воды, которая прогревается солнцем, на огромных участках 10 на 10 км. Результаты получаются весьма приблизительными. Наши сенсоры измеряют температуру в толще воды на глубине около 40 см. В дальнейшем будет еще глубже – на 5 метрах. Данные обновляются каждые три часа и поступают к нам на сервер по Интернету, а посетитель сайта видит, на каком пляже какая температура в реальном времени», – объяснил изобретатель.

Владислав Елышев сообщил, что сенсоры работают на солнечных батареях, по wi-fi, оснащены термодатчиками.

Метод позволяет отслеживать динамику и делать прогнозы на несколько дней вперёд.

Авторы проекта считают, что благодаря их системе можно не только следить за температурой морской воды, но и предотвратить традиционные в летний период всплески инфекционных заболеваний.

«В теплой воде бактерии и микроорганизмы размножаются быстрее. Мы сможем оперативно информировать пользователей, где есть серьёзный риск подхватить инфекцию», – сообщил соавтор проекта.

По словам Елышева, несмотря на то, что с момента установки первого датчика не прошло и месяца, методом уже заинтересовались руководители и владельцы крымских санаториев и отелей.

В следующем годы разработчики планируют расширить географию и выйти на просторы материковой части России и постсоветского пространства. По их словам, на СНГ нужно около 1000 сенсоров и 700 тысяч рублей, которые они попытаются собрать на популярной интернет-площадке краудфантинговых проектов.

Севастополь, Галия Шакирова

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