Замкнутый круг: чтобы снизить цены в Крыму, нужны туристы, которые не едут, потому что дорого

Крым хотят сделать круглогодичным курортом, но пока не знают как: для этого сначала нужно снизить цены, а чтобы это сделать, необходимо расширить рамки туристического сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты уже неоднократно заявляли, что в текущем году Крым недосчитается туристов. Ростуризм официально дает оптимистичные цифры: число отдохнувших на полуострове уже сократилось на 3,8%, представители турбизнеса заявляют о 30%-ном сокращении.

Привлечь путешественников планируется за счет продления курортного сезона – если сейчас активным считается период с мая по сентябрь, то в ближайшие время его рамки собираются раздвинуть до марта – ноября.

Сегодня одна из важнейших задач – снижение цен в республике: если стоимость услуг в Крыму примерно на 15% – 20% ниже, чем в Сочи, то цены на продукты и товары равны московским.

«Эту ситуацию нужно срочно менять, это задача для Минэкономразвития. Товары на полуострове должны обходиться гражданам как минимум не дороже, чем на других российских курортах», – цитирует политолога Сергея Маркова «Парламентская газета».

А снизить цены, считают специалисты, можно как раз за счет расширения курортного сезона: «Обеспечить существенный поток отдыхающих можно, восстановив санаторно-курортный комплекс, – полагает первый зампред Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев. – Очень важно, что на лечение путешественники будут приезжать не только летом, но и в осенне-зимний период».

Таким образом, чем шире раздвинутся рамки курортного сезона, и чем дальше мы уйдём от пресловутой формулы «золотых ста дней» (июнь-июль-август), тем больше средств получит экономика Крыма и тем скорее цены на полуострове станут ниже, делает вывод депутат.

Однако для расширения сезона нужно, как минимум, решить транспортную проблему: из многих городов России прямых авиарейсов в Симферополь с октября по апрель просто нет. А в целом цены на билеты в Крым на 30% – 40% дороже, чем в тот же Сочи. Так, стоимость перелета, например, из Екатеринбурга до Адлера на ближайшую субботу, 24 июня, составляет 9 тысяч рублей, а до Симферополя билет того же класса и у того же перевозчика стоит 14 тысяч 900 рублей, хотя время в пути на 5 минут меньше, чем до Сочи.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.06.17

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