Черное море изменило цвет, в Ялте оценивают это позитивно

NASA опубликовала снимки, на которых видно, что Черное море изменило привычный темно-синий цвет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снимки изменившего цвет Черного моря были сделаны спутником Aqua Satellite с помощью спектрографа в конце мая 2017-го года. На них видно, что в некоторых местах цвет воды стал фиолетовым и бирюзовым. Больше всего таких пятен и разводов заметно у берегов Румынии, Болгарии и Украины. Впрочем, имеются они и возле Крыма и курортов Краснодарского края.

Наблюдаемое явление в море является обычным для июня, хотя в этом году оно необычайно яркое, отмечают ученые.

Изменения связаны с цветением планктонных водорослей, на поверхности которых откладывается карбонат кальция. А поскольку движения водорослей определяются течениями, из космоса это похоже на гигантские вихри. С этим согласны все, далее мнения расходятся.

Некоторые ученые предположили: такое буйное цветение водорослей может привести к нехватке кислорода в море, что повлечёт за собой гибель его обитателей, а также млекопитающих, зависящих от Чёрного моря.

Ялтинская горадминистрация распространила сообщение, объясняющее изменение цвета моря несколько по-иному. По мнению местных специалистов-зоологов, ранее экологический баланс моря нарушал вылов рыбы донными тралами, который сегодня не производится.

Начальник территориального отдела по городу Ялте межрегионального управления Роспотребнадзора Виталий Задорожный успокоил: «Наличие планктона в нашей акватории свидетельствует о том, что идет процесс восстановления экологического баланса моря. Появление этих микроорганизмов еще раз подтверждает, что морская вода у берегов Ялты является чистой и безопасной».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 22.06.17

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