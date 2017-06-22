Что делать, Зин? На Украине не знают, как заблокировать крымские сайты

Украинские власти, объявившие 19 июня о запрете ряда российских сайтов «антиукраинского» содержания, среди которых есть крымские ресурсы, столкнулись с препятствием: как это реально осуществить?

Как уже сообщал «Новый День», Напомним, в списке запрещённых на Украине российских сайтов оказались «ПолитНавигатор», «Портал русского народа Крыма», «Крымская правда», сайт информагентства «Новостной фронт» и телерадиокомпании «Крым».

«Крымские СМИ, контролируемые российскими властями, можно сделать недоступными на территории материковой Украины только по решению суда или путем введения санкций против юридических лиц», – посетовал в эфире украинского радио «координатор «Информационных войск» при Министерстве информационной политики Украины» Святослав Батов.

То есть, внесудебная блокировка сайтов, по закону самой же Украины, невозможна. Можно только обращаться в Совет нацбезопасности и обороны для введения прямых санкций против юридических лиц России. Но и здесь проблема: «Например, у какого-нибудь сайта не обязательно есть юридическое лицо на территории России, против которого можно ввести санкции», – посетовал Батов.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 22.06.17

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