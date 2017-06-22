ФАС рекомендует правительству Крыма модернизировать нефтебазу в Феодосии

В Федеральной антимонопольной службе предложили использовать феодосийскую нефтебазу для снижения цен на бензин в Крыму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», для этого правительству республики необходимо произвести модернизацию объекта.

«Одна из крупнейших в стране баз с емкостью хранения порядка 280 тысяч тонн нефтепродуктов. К сожалению, насколько мне известно – подчеркну, что я не являюсь экспертом по состоянию этого объекта, там существуют проблемы с лицензированием. Нас огорчает, что данный ресурс не задействован, он используется на 10%, а то и меньше. При этом нет условий для хранения автомобильного бензина», – рассказал начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.

По его словам, базу можно было бы использовать для перевалки нефтепродуктов через танкерные поставки, что позволило бы сэкономить на логистических издержках компаний в Крыму, и привело бы к стабилизации либо снижению цен на нефтепродукты.

«Когда мы смотрим издержки компаний – в данном случае компаний АЗС, на свою производственную деятельность, мы всегда учитываем, что есть объективные трудности, не связанные с их усилиями. Не их вина в том, что у нас недостаточные качество и объем хранения нефтепродуктов, у нас есть сложности с логистикой внутри полуострова», – заявил руководитель крымского управления ФАС России Тимофей Кураев.

Также, по предположению Махонина, использование инфраструктуры нефтебазы в Феодосии для биржевых мелкооптовых торгов нефтепродуктов, при участии трейдеров, позволило бы снизить стоимость хранения топлива.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.06.17

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