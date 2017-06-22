Засветился: крымчанин потерял бизнес из-за широкой рекламы

В одном из посёлков Большой Ялты обнаружен нелегальный пункт проката автомобилей.

По информации РИА «Новый День», у владельца в работе было 10 машин, он предоставлял услуги по их прокату и рекламировал свой бизнес по всему Крыму.

Именно благодаря широкой рекламе, которая привлекла внимание налоговиков, деятельность нелегала была вскрыта. Сотрудники Управления федеральной налоговой службы по республике Крым проверили уплату транспортного налога разрекламированной фирмы и обнаружили «факт ведения нелегального бизнеса». Кстати, на автомобили владелец-нелегал сумел оформить страховые полисы ОСАГО, дающие право вождения любому водителю.

От изобретательного нарушителя потребуют не так много: легализоваться, а значит зарегистрировать свой бизнес и платить налоги, с учётом периода предыдущих невыплат.

Ялта, Лена Данилова

Ялта. Другие новости 22.06.17

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