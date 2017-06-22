Одессу превратили в опасную для концертов и фестивалей зону

Ежегодный Одесский кинофестиваль, открытие которого намечено на 14 июля, может не состояться.

Представители украинской националистической организации «Правый сектор» (запрещённой в России) угрожают и президенту фестиваля Виктории Тигипко, и приглашённым звёздам, которые могут не соответствовать незалежным патриотическим принципам.

Во-первых, по мнению радикалов, Тигипко – «сепаратистка». К тому же она виновата в том, что она – жена Сергея Тигипко, в прошлом известного украинского политического деятеля, который отошёл от политики, не разделяя курс существующего в Киеве режима.

Во-вторых, она позволила себе заявить, что на Украине идёт гражданская война, а не «освобождение от российских оккупантов». «Можно ли считать, что украинцы, которые пойдут на этот фестиваль, разделяют её мнение?» – вопрошает один из радикалов, угрожая в том числе зрителям будущего кинофорума.

По мнению националистов, неизвестно ещё, кем окажутся приглашённые 300 гостей, так как они «не протестированы» на лояльность к Украине и нелояльность к Москве.

Отметим, что президент фестиваля, «сепаратистка» и жена бывшего комсомольца, испугалась угроз, поспешив заявить, что её неправильно поняли и она безусловно признаёт «российскую агрессию» на Украине.

Наблюдатели отмечают, что таким образом Тигипко лишь пытается не дать сорвать ежегодный Одесский фестиваль, который должен пройти с 14 по 22 июля. Тем более, что ранее из-за хулиганских действий радикалов был сорван в Одессе концерт украинской певицы Светланы Лободы, а Иван Дорн, украинский певец и диджей, отменил свои одесские выступления 9 июня, не дожидаясь «протестов».

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 22.06.17

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