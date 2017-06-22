Крупные топливные компании РФ боятся Крыма как огня. Крым «не переживает»

Крупные российские топливные компании опасаются начинать работу в Крыму, дабы не лишиться западных кредитных ресурсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для монополистов слишком велик риск попасть под международные санкции.

По данным начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрия Махонина, порядка 50% нефтепродуктов в стране экспортируется.

«Компании, которые вынуждены осуществлять финансовые заимствования на международных рынках, они очень взвешенные и сдержанные в просчете рисков входа на территорию республики Крым», – пояснил представитель ФАС.

По словам Махонина, во время его визита в республику три года назад, в Крыму насчитывалось, к примеру, 13 заправочных станций фирмы «Лукойл». Сейчас сети АЗС данной компании в республике нет. Между тем, в крымском управлении ФАС называют существующий рынок в Крыму конкурентным, и говорят о том, что в него все же вливаются новые силы.

«Приходят новые игроки. У нас есть некоторые движения, связанные с изменением собственников. Рынок живой, двигающийся. Он не стабилизирован еще по составу собственников. Это тоже накладывает свой отпечаток, но это и хорошо с другой стороны: они ищут новые пути поставок, экономии своих затрат. У нас нет такого, что весь Крым питается бензином, у которого один производитель, и все это поставляется одним посредником. Если бы такое было, мы бы тут же среагировали», – рассказал руководитель крымского управления ФАС Тимофей Кураев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.06.17

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