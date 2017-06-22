Четверг, 22 июня 2017, 21:47 мск

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Крупные топливные компании РФ боятся Крыма как огня. Крым «не переживает»

Крупные топливные компании РФ боятся Крыма как огня. Крым «не переживает»
Фото kommersant.lv

Крупные российские топливные компании опасаются начинать работу в Крыму, дабы не лишиться западных кредитных ресурсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для монополистов слишком велик риск попасть под международные санкции.

По данным начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрия Махонина, порядка 50% нефтепродуктов в стране экспортируется.

«Компании, которые вынуждены осуществлять финансовые заимствования на международных рынках, они очень взвешенные и сдержанные в просчете рисков входа на территорию республики Крым», – пояснил представитель ФАС.

По словам Махонина, во время его визита в республику три года назад, в Крыму насчитывалось, к примеру, 13 заправочных станций фирмы «Лукойл». Сейчас сети АЗС данной компании в республике нет. Между тем, в крымском управлении ФАС называют существующий рынок в Крыму конкурентным, и говорят о том, что в него все же вливаются новые силы.

«Приходят новые игроки. У нас есть некоторые движения, связанные с изменением собственников. Рынок живой, двигающийся. Он не стабилизирован еще по составу собственников. Это тоже накладывает свой отпечаток, но это и хорошо с другой стороны: они ищут новые пути поставок, экономии своих затрат. У нас нет такого, что весь Крым питается бензином, у которого один производитель, и все это поставляется одним посредником. Если бы такое было, мы бы тут же среагировали», – рассказал руководитель крымского управления ФАС Тимофей Кураев.

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© 2017, РИА «Новый День»

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