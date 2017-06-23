На крымской границе активизировались агенты СБУ

С началом летнего сезона и увеличением потока крымчан, желающих навестить родственников на Украине, на погранпунктах незалежной активизировались законспирированные п сотрудники СБУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», их задача – искать недовольных российским статусом Крыма, в том числе и среди крымских татар, и вербовать для дальнейшей диверсионной деятельности на полуострове.

Кроме того, агенты украинских спецслужб мониторят ситуацию в приграничных украинских городах, составляют списки неблагонадёжных, мечтающих повторить опыт Крыма.

«В общем, полный карт-бланш на всё. Потому эти ребята практикуют ещё и похищение людей – чиновников, журналистов, коммерсантов. Последних – выполняя коммерческие заказы. Курируют поставки наркотиков, крышуют наркотрафик и вообще местную преступность», – цитирует информационный портал «Царьград» источник, близкий к спецслужбам и знакомый с ситуацией.

По словам политического обозревателя Юрия Першикова, российские военные в курсе ситуации и держат руку на пульсе.

«Крым, так же как и Донбасс, – направление, приоритетное для Украины. Тем более, что здесь у киевских спецслужб развязаны руки: ведь Запад оправдывает любые действия Украины. И если сегодня не происходят теракты – это заслуга в первую очередь российских спецслужб»,– отметил эксперт.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 23.06.17

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