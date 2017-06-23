На Украине требуют импичмента Порошенко

Депутаты Верховной Рады Украины, представляющие оппозицию действующей власти, а также часть внефракционных парламентариев инициируют процедуру импичмента президента Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект вчера внесён на рассмотрение в парламент.

«Сколько можно терпеть коррупцию и злоупотребления?» – вопрошают недовольные . Они заявляют, что Порошенко уже «заработал на пять импичментов», что он «зарабатывает на крови» и, в то же время, не вводит военное положение в стране, что является, по мнению генпрокурора и члена партии «Батькивщина» Юрия Луценко, государственной изменой.

Такие, эмоциональные и несколько противоречивые обвинения, подержал Оппоблок. Главный радикал незалежной Олег Ляшко тоже не против.

Однако загвоздка в том, что закона об импичменте на Украине нет, есть только норма Конституции, не разработанная процедурно. Поэтому необходимо создать следственную комиссию по «делу Порошенко», результаты её подать в Конституционный суд, потом – в Верховный. А затем, если три четверти парламента проголосуют за отставку президента, то прецедент импичмента на Украине будет создан.

Напомним, что весной 2014 года Верховная Рада Украины обошлась безо всякого закона об импичменте и отстранила от власти президента Виктора Януковича.

Киев, Лена Данилова

Киев. Другие новости 23.06.17

На крымской границе активизировались агенты СБУ. / Председатель Керченского горсовета подала в отставку. / 23 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»