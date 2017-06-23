Крымский подрядчик получил 2,5 года за крышу

За хищение денег, выделенных на ремонт крыши школьного здания, руководителю фирмы-подрядчика дали два с половиной года лишения свободы. Суд Ленинского района республики Крым установил этот срок условно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприниматель, получив средства для проведения ремонтных работ кровли учебно-воспитательного комплекса поселка Калиново Ленинского района, внёс в акт недостоверные сведения, завысив объем реально сделанной работы. В результате т он присвоил себе 24 тысячи рублей.

Действия руководителя фирмы были признаны мошенническими, с использованием служебного положения.

Ленино, Лена Данилова

Ленино. Другие новости 23.06.17

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