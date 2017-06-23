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Место Щербулы на посту главы горсовета Керчи занял Николай Гусаков

Место Щербулы на посту главы горсовета Керчи занял Николай Гусаков

Новым председателем керченского горсовета стал Николай Гусаков.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», сегодня в ходе внеочередной сессии керченского горсовета депутаты приняли отставку Ларисы Щербулы, которой добивались почти два месяца, и выбрали нового председателя.

Стоит отметить, что на радостях керченские депутаты даже подарили экс-главе цветы.

Ее кресло занял 42-летний выдвиженец местного отделения «Единой России» Николай Гусаков, с 2016 года бывший заместителем. За его кандидатуру проголосовали 21 из 25 присутствовавших на заседании парламентариев. Ещё 4 отдали свои голоса за однопартийца Гусакова Андрея Круглова.

Николай Гусаков значится в депутатах местного горсовета с 2006-го года.

Керчь, Оксана Мурзина

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