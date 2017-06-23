Место Щербулы на посту главы горсовета Керчи занял Николай Гусаков

Новым председателем керченского горсовета стал Николай Гусаков.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», сегодня в ходе внеочередной сессии керченского горсовета депутаты приняли отставку Ларисы Щербулы, которой добивались почти два месяца, и выбрали нового председателя.

Стоит отметить, что на радостях керченские депутаты даже подарили экс-главе цветы.

Ее кресло занял 42-летний выдвиженец местного отделения «Единой России» Николай Гусаков, с 2016 года бывший заместителем. За его кандидатуру проголосовали 21 из 25 присутствовавших на заседании парламентариев. Ещё 4 отдали свои голоса за однопартийца Гусакова Андрея Круглова.

Николай Гусаков значится в депутатах местного горсовета с 2006-го года.

Керчь, Оксана Мурзина

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