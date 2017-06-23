Рынок недвижимости в Крыму стабилизируется, но не дешевеет

В Крыму начал стабилизироваться рынок недвижимости. Но это не означает снижения цен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разрыв между ценами на бюджетную и элитную недвижимость постепенно сокращается, но сам рынок все еще далек по своим параметрам от материкового.

«По данным наших крымских офисов, с июня прошлого года из предложения ушли как очень бюджетные дома стоимостью до 1 миллиона рублей, так и очень дорогие варианты, стоимостью свыше 120 миллионов рублей. Этим летом разрыв минимальной и максимальной стоимости домов в Крыму сократился. Стоит отметить, что рынок недвижимости полуострова, конечно, очень сильно отличается от рынка материка. К примеру, здесь не очень распространены альтернативные сделки и пока еще минимальна доля ипотечных сделок», – утверждает управляющий директор «Миэль-Франчайзинг» Роман Мурадян, которого цитирует официальный сайт компании.

По словам Мурадяна, основной спрос на недвижимость в Крыму формируют жители других регионов России, которые приобретают ее для проживания, отдыха или в целях инвестирования.

По данным компании, этим летом дом на полуострове можно приобрести ценой от одного миллиона до 118 миллионов рублей. В прошлом году цены начинались от 800 тысяч рублей. Среди наиболее дорогих крымских домов четыре расположены на ЮБК и один в Симферополе. Самая роскошная вилла, стоимостью 118,2 млн рублей, находится у моря возле Приморского парка в Ялте. Общая площадь дома составляет 400 квадратных метров.

Отметим, что в данный момент можно встретить объявления с продажей домов, стоимостью и до 1 миллиона рублей. Однако большинство таких объектов требуют серьезных вложений для приведения дома в состояние , пригодное для жизни, при данная недвижимость зачастую находятся в удаленных районах Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.06.17

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