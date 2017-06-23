Крыму предсказали грозовые выходные

В Крыму прогнозируют грозовые выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, 24 июня ожидаются ливни, местами сильные, грозы, град, ветер при прорывах будет достигать 25 метров в секунду.

Наиболее вероятны грозы и ливни В Симферополе, Севастополе, на ЮБК.

Крымчанам и туристам рекомендуют держаться подальше от ЛЭП, рекламных щитов и дорожных знаков, крупных деревьев и не заходить в воду в грозу.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 23.06.17

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