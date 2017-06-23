«Вода Крыма» брала деньги за чужую работу

Суд в очередной раз поддержал антимонопольщиков в их претензиях к «Воде Крыма».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», апелляционный суд подтвердил правоту ФАС, которая нашла нарушения, вынесла решение и предписание в отношении ГУП «Вода Крыма».

«Вода Крыма» нарушила Закон «О защите конкуренции», когда заставила потребителя дважды заплатить за одну услугу. При поверке прибора учета воды первый счет потребителю выставлялся от лица аккредитованной на данный вид деятельности организации – ФБУ «Крымский ЦСМ». А потом второй счет почти на такую же сумму выставлялся от лица ГУП РК «Вода Крыма» за предоставление услуг по техническому обслуживанию счетчика.

Мало того, что услуги, оказываемые ГУП, фактически дублировали проведение ряда поверочных операций, «Вода Крыма» вообще не имела права оказывать их: у нее нет аккредитации на данный вид деятельности.

Напомним, в прошлом году ФАС уже штрафовала «Воду Крыма» на 100 тысяч рублей за нарушение установленного порядка подключения потребителей к сетям холодного водоснабжения и водоотведения при выдаче технических условий.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.06.17

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