Крым, вино, пейзажи: в Ялте поймали эстетствующих воров-патриотов

Ялтинские полицейские задержали двух воров, похитивших из мастерской местного художника 15 его пейзажей общей стоимостью 60 тысяч рублей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, похитителями оказались местными – ранее судимый 39-летний ялтинец и его 32-летний приятель.

Картины они собирались продать. Полиция вернула полотна хозяину.

В ходе расследования выяснилось, что живописью «любовь» злоумышленников к продукции местных производителей не ограничилась. В квартире одного из подозреваемых оперативники нашли 42 бутылки крымского вина и четыре автомобильных шипованных колеса.

Ранее о краже этого имущества заявил 33-летний местный житель. «Коллекцию» алкоголя за исключением нескольких бутылок, которые воры успели выпить сами и раздарить знакомым, и колеса также вернули законному владельцу.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по п.«б», «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), по которым им может грозить до 5 лет лишения свободы. В настоящее время оба ялтинца находятся под домашним арестом.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 23.06.17

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