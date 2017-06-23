За 3 российских года в Крыму сделали больше, чем за 23 украинских

За три года в Крыму сделано больше, чем за все время украинской аннексии Крыма, улучшение есть по всем макроэкономическим показателям. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подведены предварительные итоги социально-экономического развития республики за январь-май текущего года. «Тенденции в целом позитивные – отметил Сергей Аксенов. – В сравнении с аналогичным периодом прошлого года есть небольшой (1%) рост промышленного производства, уровень безработицы в два раза ниже среднероссийского (0,6%). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг вырос почти на 8% и составил 46,5 миллиардов рублей». Собственные доходы консолидированного бюджета республики по итогам 5 месяцев составили почти 28 миллиардов рублей. Это в 1,7 раза превышает аналогичный прошлогодний показатель. Плановые показатели перевыполнены почти на 11%. Существенный рост отмечен в химической промышленности – +18%. Объемы переработки и консервирования фруктов и овощей увеличились в 1,7 раза; производство растительных и животных масел и жиров – в полтора раза; производство молока в сельскохозяйственных организациях – в 1,4 раза. В целом, объемы производства продукции растениеводства выросли на 3,8%. Отмечены позитивные тенденции в туротрасли: за январь-май санаторные-курортные организации оказали услуг на общую сумму около 2 миллиардов рублей. В сопоставимых ценах это почти на треть превышает прошлогодний показатель.

«Стабильно растет инвестиционная активность, – подчеркнул глава РК. – В первом квартале текущего года в экономику республики вложено более 23 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Это почти в пять раз больше, чем в первом квартале прошлого года». Количество участников свободной экономической зоны Крыма достигло 923, объём заявленных инвестиций в рамках СЭЗ превысил 100 миллиардов рублей. В рамках Порядка принятия решений по реализации проектов на базе государственного имущества и земли начата реализация 164 проектов с общим объёмом инвестиций около 205 миллиардов рублей. Запланировано создание порядка 18 тысяч рабочих мест. 33 соглашения на сумму 75 миллиардов рублей заключены в 2017 году. «Но, конечно, цифры не должны заслонять от нас реальную жизнь. Проблем в Крыму очень много, – отметил Сергей Аксенов. – Это и нехватка квалифицированных кадров во всех отраслях, прежде всего в сфере государственного управления во всех сферах, и трудности с освоением средств ФЦП, и недостаточные темпы модернизации экономики, и рост цен, и многое другое. Мы адекватно воспринимаем критику, видим наши недоработки, проводим работу над ошибками. Среди ключевых задач развития страны наш президент обозначил, прежде всего, рост реальных доходов граждан, повышение уровня жизни людей. Это главный критерий эффективности нашей работы».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.06.17

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