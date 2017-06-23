Крымчан собирались лечить сомнительными лекарствами

Ассортимент крымских аптек мог пополниться иностранными лекарствами сомнительного происхождения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники управлений ФТС и ФСБ по Крыму предотвратили ввоз на территорию республики крупной партии таких медикаментов.

Попытался завезти в Крым лекарства бизнесмен, спрятавший почти 50 килограмм препаратов в конструктивных полостях автомобиля. Несмотря на маскировку, предпринимателю не удалось пройти таможенный контроль и обмануть инспекторов. Эксперты насчитали среди изъятых товаров 42 наименования, каждое из которых не имело регистрации в госреестре лекарственных средств. По оценкам специалистов, рыночная стоимость партии превышает 175 тысяч рублей.

Как выяснили следователи, бизнесмен занимался розничной торговлей лекарств, и планировал сбыт медикаментов в сети подконтрольных аптек.

Уголовное дело в управлении Следкома по Крыму завели по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В случае если суд признает вину предпринимателя, ему может грозить штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.06.17

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