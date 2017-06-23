В Крыму военные избили старшего по званию

Военные, жестоко избившие своего сослуживца на крымском полигоне «Опук» (Ленинский район), отправятся за решетку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымский гарнизонный суд признал их виновными в нарушении уставных правил и умышленном причинении тяжкого вреда.

Как выяснилось в ходе следствия, двое военнослужащих в звании сержантов, перебрали спиртного и решили «проучить» старшего по званию. Повод для этого им почти не потребовался.

«Около 4 часов 16 марта 2017 года на территории палаточного лагеря полигона «Опук» они стали высказывать свое недовольство тем, что старший сержант (пострадавший – прим. «НД») оставил спать в бане своего сослуживца, находящегося в состоянии опьянения. Один из них ударил старшего сержанта лбом в голову и повалил на землю, а затем пьяные приятели нанесли упавшей на землю жертве по три удара ногами в лицо», – сообщают в Крымском гарнизонном суде.

В результате пострадавший получил множественные переломы, ушибы и кровоизлияния. Пьяные военные сломали старшему сержанту клиновидную кость, верхнюю челюсть, стенки челюстных пазух, нижние стенки обеих глазниц. У старшего сержанта также зафиксировали открытый перелом костей носа.

Суд посчитал, что нанесенные травмы можно расценивать как опасные для жизни. Военные, едва не угробившие своего сослуживца, если приговор не будет оспорен, следующие три года проведут в колонии строгого режима.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.06.17

Крымчан собирались лечить сомнительными лекарствами. / За 3 российских года в Крыму сделали больше, чем за 23 украинских. / Крым, вино, пейзажи: в Ялте поймали эстетствующих воров-патриотов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»