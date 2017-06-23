Спарринг-партнера новоявленного главы горсовета Керчи выгнали из «Единой России»

Главного инициатора отставки уже бывшего председателя керченского горсовета Ларисы Щербулы городского депутата Андрея Круглова исключили из местного отделения партии «Единая Россия».

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», единороссы «отвернулись» от однопартийца сразу после окончания внеочередной сессии горсовета, на которой приняли отставку Ларисы Щербулы и выбрали её преемника – Николая Гусакова.

Как уже сообщал «Новый День», в списке кандидатов на пост председателя горсовета наравне с Гусаковым значился и Андрей Круглов. Но за него проголосовали всего 4 парламентария из 25 присутствовавших. В ходе заседания коллеги по партии напомнили Круглову, что он пошёл «против течения», так как «единороссы» выдвинули от себя кандидатуру Николая Гусакова, а он в итоге стал выдвиженцем от КПРФ. Самодеятельности Круглову не простили.

«Расправа наступила мгновенно: только отыграл гимн, которым закончилась сессия, как вопрос моего исключения из партии уже стоял на повестке дня», – цитирует исключенного депутата kerch.com.ru.

По словам Андрея Круглова, он ожидал подобного исхода, так как «эти люди не готовы для конструктивной работы».

Отметим, что на время сессии сотрудников городской администрации и горсовета отправили на субботник по благоустройству городской набережной. «Оправили убирать мусор на набережную, чтобы под ногами не мешались во время принятия «важных» решений», – прокомментировала РИА «Новый День» сотрудница канцелярии.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 23.06.17

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