Куда теперь? В Ялте затампонировали десятки самовольных стоков

В Ялте затампонировали десятки самовольных стоков в речки. Куда они потекут теперь, не сообщается

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Ялты доложила об активной работе по выявлению и ликвидации самовольных выпусков отходов в городские речки, которые, в конечном счете, вытекают в море прямо на территории города.

Рабочая группа, в которую вошли коммунальщики, представители ГУП РК «Водоканал ЮБК», Минприроды Крыма, УМВД России провела обследование русел рек Водопадная и Быстрая на предмет несанкционированных выпусков. Напомним, первая впадает в море на пляже гостиницы «Ореанда», вдоль второй движется поток машин от автовокзала к центру и обратно.

В результате было установлено, что в русле реки Водопадная расположены 84 несанкционированных выпуска, из которых 61 – ливневая канализация и 23 – неустановленные стоки. «Анонимные» выпуски обнаружены в районе ГСК «Союз», на ул. Грибоедова, 21б, ул. Бирюкова, 36, 38, ул. Ломоносова, 53, ул. Бирюкова, 4, 16, 20, ул. Пушкинская, 13, ул. Гоголя, 1.

В русле реки Быстрая обнаружены 58 несанкционированных выпусков, 48 из которых – ливневая канализация и 10 текут неизвестно откуда. Неустановленные выпуски есть в районе ул. Прибрежная, 1, ул. Киевская, 5, 24, 64, ул. Московская, 43а, 29а.

Все несанкционированные выпуски были затампонированы сотрудниками ГУП РК «Водоканал ЮБК». Администрация сообщает, что нарушителям направлены соответствующие предписания, из этого можно понять, что они все же установлены. Их предупреждают: если требования, изложенные в предписаниях, не будут выполнены, информация будет направлена в министерство экологии Республики Крым для принятия мер административного воздействия.

Непонятно только, куда потекут эти стоки сейчас, после того, как трубы заткнули. Есть ли у нарушителей хотя бы запасные выгребные ямы? Или отходы жизнедеятельности людей и ресторанов просто заполнят дворы и потекут в те же речки, но не по трубам, а по центральным улицам в разгар сезона? Этого в горадминистрации не пояснили.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.06.17

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