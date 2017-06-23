Проект сырой, но пусть будет: Госдума поддержала курортный сбор

Госдума в первом чтении утвердила законопроект о курортном сборе.

Как уже сообщал «Новый День», предполагается, что курортный сбор начнут взимать в 2018 году в четырех субъектах России – в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Ранее в этот список входил и Севастополь, впоследствии отказавшийся от участия в эксперименте. Проект соответствующего закона не раз критиковали эксперты, считающие, что в случае его принятия Крым может остаться без туристов.

«Дело в том, что органы местного самоуправления являются инициаторами подключения их территорий к эксперименту. То есть, рассматривается не Крым целиком», – пояснила член комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике депутат Ольга Виноградова.

По ее словам, отсутствие интереса у большинства потенциальных отказников будет заключаться в «удорожании (отдыха) и уменьшении конкурентности». Другой депутат Евгений Михайлов заявил о том, что предполагаемая сумма сбора – до 100 рублей, хоть и «небольшая, но нездорового ажиотажа будет много». Он предположил, что после введения курортного сбора также могут повыситься цены на путевки.

Отметим, что 100 рублей – это максимальный платеж в сутки, предусмотренный законопроектом.

Каждый субъект вправе установить свой размер сбора, сумма которого может снижаться в зависимости от сезонности, времени пребывания и значения курорта. От уплаты сбора планируется освободить героев Советского союза, героев России, героев Социалистического труда и героев Труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы и инвалидов войн, детей до 18 лет и малоимущие семьи.

Полученные от сборов доходы будут перечисляться в региональные бюджеты и направляться на развитие курортной инфраструктуры.

Документ поддержали 313 парламентариев, 68 проголосовали против. Теперь, после принятия закона в первом чтении, предполагается создать группу по работе над поправками. В ее состав обещают включить депутатов от Крыма, Алтая, Кубани и Ставрополья.

Парламентарии отмечают: в принятом сегодня проекте много «узких» мест. Во-первых, сразу же было предложено снизить максимальный размер сбора до 50 рублей. Во-вторых, не решены вопросы администрирования – какое ведомство будет собирать деньги, не понятно. Есть возражения и по распорядителям средств: проект подразумевает, что это будут субъекты, а депутаты считают, что целесообразнее напрямую отдавать деньги муниципалитетам.

Наконец, необходимо решить вопрос с нетуристами: согласно сегодняшней редакции, платить сбор придется практически всем, приезжающим в курортный регион, в том числе, командировочным и спортсменам, отправляющимся на тренировочные сборы. Это приведет к дополнительной нагрузке на работодателей, в том числе и на бюджетные организации.

Все эти вопросы поручено доработать ко второму чтению.

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Москва, Артем Рокотов

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