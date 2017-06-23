Глава Крыма заявил о несправедливости зарплат сотрудников дирекции ФЦП

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал несправедливыми зарплаты сотрудников дирекции по управлению федеральной целевой программой в республике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению руководителя региона, их заработные платы превышают в десятки раз зарплаты крымчан, работающих в той же сфере.

Аксенов подчеркнул, что дирекция находится в подчинении у министерства экономического развития России, но при этом он все равно намерен добиться урегулирования финансирования организации.

«Данный вопрос должен быть приведен в соответствие общими усилиями правительства Крыма и Минэком России. Думаю, что при поддержке заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Козака эта проблема будет отрегулирована уже к 1 июля», – заявил глава республики на своей странице в Facebook.

Напомним, у Счетной палаты России возникли вопросы к дирекции, в связи с тем, что на ее деятельность необоснованно были направлены 163 и 157 миллионов рублей (в 2016 и 2017 годах соответственно). В 2016 году среднемесячные выплаты руководителям составляли от 472 тысяч 600 рублей до 607 тысяч 500 рублей, у обычных сотрудников – 302 тысячи 800 рублей. При этом, по данным экспертов, 30 из 60 штатных должностей занимают руководители и их заместители.

По словам Аксенова, риски с реализацией объектов ФЦП в Крыму существуют, но данные по количеству таких объектов с федеральным центром расходятся.

«По мнению министерства экономического развития РФ, в зоне риска находится 15 объектов. С нашей точки зрения, количество этих объектов – не больше 10. Подобные расхождения – это нормальная рабочая ситуация, которую следует разрешить в течение ближайших 10 дней», – заявил глава Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 23.06.17

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