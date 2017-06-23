Она будет первой: Украине придется заплатить 15 млн евро за политизацию музыки

Украине придется заплатить 15 миллионов евро за политизацию музыкального конкурса «Евровидение». Такое мнение высказали эксперты.

Как уже сообщал «Новый День», Киев отказал российской участнице конкурса Юлией Самойловой во въезде на Украину за то, что певица выступала на фестивале в Крыму. Это вызвало международный скандал. Европейский вещательный союз (ЕВС) пообещал оштрафовать организатора конкурса за нарушение устава.

После завершения «Евровидения-2017» украинские власти заявили, что конкурс прошел успешно. Однако 22 июня Европейский вещательный союз сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму гарантии успешного проведения конкурса – 15 млн евро. Причины ареста в Женеве не уточняют.

Между тем, юрист в области международного права Тимур Маршани предположил, что Украина может поплатиться за излишнюю политизацию: «Прежде всего, Украина шокировала всех тем, что предъявляло определенные требования к нашему конкурсанту. Многих удивила политизированность. Украина лишний раз показала предвзятость к нашим конкурсантам, и тем самым создала условия, при которых к ней будут предъявлены требования за то, что были нарушены регламенты и правила, установленные Европейским вещательным союзом. Таким образом, Украину сейчас пытаются привлечь именно за недружественное поведение в отношении России и, соответственно, нарушение процедуры проведения конкурса. И это лишний повод для того, чтобы в дальнейшем принимающие стороны не занимали политизированную позицию», – цитирует Маршани РИА «Новости».

Юрист добавил, что Европейский вещательный союз был не удовлетворен и качеством услуг, которые оказывались принимающей стороной, и самое важное – были нарушены процедуры регламента, которые изначально выставлялись в качестве требований к Украине. Поэтому обеспечительный платеж удерживается до разрешения конфликтной ситуации. «При этом подобное не происходило ни разу: ни одно государство никогда не привлекалось к ответственности за нарушение условий проведения конкурса», – подчеркнул Тимур Маршани.

Отметим, 15 млн евро – это половина суммы, в которую Украине обошелся конкурс. И если претензии, предъявленные организатору «Евровидения – 2017», будут признаны обоснованными, эти деньги стране не вернут.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.06.17

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