Украина обжаловал решение лондонского суда по выплате России $3 млрд

Украина подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона иску России на погашение долга в размере 3 млрд долларов.

Как уже сообщал «Новый День», Москва выдала Киеву кредит на размещение суверенных еврооблигаций на 3 миллиарда долларов в декабре 2013 года. В течение двух лет Украина исправно гасила кредит, но в конце 2015 года объявила дефолт. А потом попыталась выдать этот долг за частный, но МВФ признал его государственным.

В марте текущего года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство российской стороны о рассмотрении иска без полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон, и принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией.

В Минфине РФ сочли: суд признал, что у Киева нет каких-либо подлежащих рассмотрению аргументов, которые доказывали бы отсутствие долга по еврооблигациям или необоснованность требования о его уплате, а значит, нет необходимости в полномасштабном судебном разбирательстве с прениями сторон. В ведомстве расценили решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг.

Эксперты считают украинскую апелляцию попыткой любыми способами затянуть процесс, так как ей нечем платить по долгам, но в реальности у Киева нет весомых аргументов, чтобы оспорить решение Высокого суда Лондона.

Украинская сторона, напротив, утверждает, что уверена в аргументах апелляции и не сомневается в выигрыше в Апелляционном суде.

Однако специалисты считают, что Украина играет с огнем: «Еврооблигации регулируются английским правом, и какие бы законы ни принимала Украина, это не освободит ее от обязанности уплаты долга», – цитирует РИА «Новости» юриста Илью Ремесло.

Эксперт подчеркивает: отказ погасить долг автоматически означает дефолт Украины и по другим облигациям, так как свидетельствует о неспособности вернуть деньги, уже сейчас все держатели украинских еврооблигаций имеют право подать в суд иск об аресте украинского имущества за рубежом.

Слушание апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.06.17

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